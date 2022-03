Om de haverklap een ongeluk, maar nog altijd geen concrete oplossing voor gevaarlijke rotonde in Nijverdal

Een kijkje bij het kleinste stembureau van Rijs­sen-Hol­ten in Dijkerhoek: ‘Eerlijk en oprecht, dat krijgt mijn stem’

DIJKERHOEK - Het Kulturhus in Dijkerhoek is het kleinste stembureau van Rijssen-Holten. Rustig is het niet. Af en aan stoppen er auto’s en fietsers om te stemmen. Maar dat duurt gelukkig niet lang. De Dijkerhoekers, Holtenaren en Espeloërs hoeven niet in de rij te staan.

16 maart