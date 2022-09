OM eist 150 uur werken tegen trio voor uitgaansgeweld bij Lucky in Rijssen

MET VIDEO Grote brand in Wierdense Veld legt flink stuk natuur in as, heidebrand op Sallandse Heuvelrug

HOGE HEXEL - Een stuk natuur in het Wierdense Veld bij Hoge Hexel van ongeveer één hectare is in de nacht van vrijdag op zaterdag in as gelegd. Het betreft voornamelijk veengrond. Er raakte niemand gewond. Even later vloog op de Sallandse Heuvelrug bij Nijverdal een stuk heide in brand.

27 augustus