OM eist 4 jaar cel tegen man die kind (1) van ex-vriendin uit Heeten ernstig mishandelde: ‘Rillingen lopen me over de rug’

Tegen de 27-jarige Johannes H. uit Nijverdal is dinsdag in de rechtbank in Zwolle vier jaar cel geëist. Hij zou het anderhalf jaar oude zoontje van zijn, inmiddels ex-, vriendin uit Heeten maandenlang ernstig mishandeld hebben.

“Er was sprake van ernstig letsel dat vergelijkbaar is met een ernstig motorongeluk of een ongeluk waarbij een tractor over een been is gereden. Maar het past ook bij het scenario dat er iemand heeft staan springen op het beentje van het anderhalf jaar oude jongetje. De rillingen lopen me over de rug als ik eraan denk hoeveel pijn hij gehad heeft.” Dat zei de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Zwolle. Naast de vier jaar celstraf eiste de officier van justitie ook een contactverbod van vijf jaar met het inmiddels twee jaar oude jongetje. De relatie tussen de moeder en H. is wel voorbij maar ‘het valt niet uit te sluiten dat het weer tot contact komt’, aldus de officier van justitie.

Verdachte blauwe plekken

Quote Het kind blijkt behalve blauwe plekken ook gebroken vingers en een ernstige beenbreuk te hebben H. ontmoet de moeder van de peuter eind 2017 en trekt bij haar in. Vanaf dat moment merken medewerkers van de kinderopvang dat het jongetje van tijd tot tijd verdachte blauwe plekken en andere verwondingen heeft. Het gaat om plekken die niet passen bij de typische val- en stootwonden die een kind dat net gaat lopen heeft, maar meer passen bij een hardhandige aanpak.



De blauwe plekken worden gefotografeerd en er wordt contact met de moeder en haar vriend opgenomen. Het jongetje wordt een aantal keren medisch onderzocht. Er wordt in eerste instantie gedacht aan een zeldzame huidafwijking, waardoor jonge kinderen rode of blauwe zwellingen krijgen.





Gebroken vingers

Als duidelijk wordt dat er geen sprake is van deze ziekte wordt het jongetje opnieuw onderzocht. Hij blijkt behalve blauwe plekken ook gebroken vingers en een ernstige beenbreuk te hebben. In het onderbeen van de jongen is niet alleen een stuk van 15 bij 15 centimeter huid afgestorven, maar ook zijn pezen en spieren losgescheurd. Het is alsof de peuter een ernstig motorongeval heeft gehad, ‘een in de medische literatuur op deze leeftijd niet bekende breuk’ constateert een forensische arts.

Met de ontdekking van de breuken wordt een onderzoek opgestart. Iedereen die maar iets te maken heeft met de verzorging van de peuter wordt ondervraagd. Johannes H. blijft over, hij is volgens de officier van justitie de enige die alleen met het jongetje was op momenten waarna vastgesteld werd dat er blauwe plekken waren.

Ontkenning

H. heeft de beschuldigingen vanaf zijn aanhouding ontkend. Hij wijst in eerste instantie naar de vader als degene die de mishandelingen heeft gepleegd. Op eerdere zitting zegt hij dat deze vader hem en anderen via anonieme sms’jes bedreigde. Volgens de officier heeft het er meer de schijn van dat H. probeert de aandacht van zichzelf af te leiden. Op de telefoon van de Nijverdaller worden sporen gevonden die erop wijzen dat hij deze dreig-sms’jes zelf heeft gestuurd via een website waarmee niet te traceren berichten verzonden kunnen worden.

Sinds de relatie met de moeder is verbroken wijst H. ook in haar richting. Zijn advocate geeft aan niet uit te sluiten dat de moeder lijdt aan het syndroom van Münchhausen-by-proxy, een ziekte waarbij moeders aandacht voor zichzelf zoeken door hun kinderen iets aan te doen.