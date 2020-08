OM wil Twentse schaatstrainer achter tralies voor misbruik pupil

Old Minneke uit Holten met 9,1 procent alcohol aan lippen zetten: wie durft dit biertje te proeven?

13 augustus HOLTEN - Hoe brouw je een biertje dat smaakt naar de sage over heks Old Minneke? Jelle Veneman van Bierbrouwerij Tanklokaal in Holten deed een poging. Wie durft het straffe biertje aan de lippen te zetten?