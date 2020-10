Ondernemer Rutger (29) houdt in vliegtuigstoel contact met Apple en Tesla: ‘Maar ik ben gewoon in Rijssen’

De horeca in Wierden steunen in coronatijd? Dat kan in deze groep op Facebook

18 oktober WIERDEN - De horeca kan deze weken wel een steuntje in de rug gebruiken. In Wierden hebben de ondernemers het geluk dat Yvonne van Dijk in het dorp rondloopt. De pr-dame tekende al voor de opzet van de populaire Facebookplatforms ‘Winkelen en Wonen in Wierden’ en ‘Leven in en rondom Wierden’. Nu is er ook de groep ‘Hart voor de Horeca’.