Onderzoek bewijst: het wordt alleen maar drukker en drukker op de N35 tussen Zwolle en Nijverdal

Video Heftruck in brand in loods in Enter, vuur onder controle

20 mei ENTER - Aan de Rijssenseweg in Enter is woensdagavond brand uitgebroken in een loods. Een heftruck is door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse en heeft het vuur inmiddels onder controle.