Onderzoek klaar: Wierden heeft flinke sporthal nodig om alle clubs en scholen genoeg ruimte te geven

Kok Bjarne (21) maakt authentiek dessert voor Enterse preuverie: ‘Recept van oma in een nieuw jasje’

ENTER - Een paar gasten van Brasserie R-1854 genieten deze ochtend nog van een ontbijtje. Ondertussen is kok Bjarne Stel (21) in de keuken al bezig met een dessert. Speciaal voor de slachtvisite in Enter maken drie Enterse horecazaken authentieke gerechtjes in een nieuw jasje.

9 november