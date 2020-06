Onderzoekers kanaaldrama: schade door werkzaamheden niet volledig uit te sluiten

‘Diamanten’ Gerrit en Diny vonden het fijn om thuis te zijn: ‘De koekjes en de thee stonden altijd klaar’

7:22 ENTER - Gerrit (85) werd geboren in Wierden en Diny (86) in Enter. Toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten tijdens een wandeling rondom het Parkgebouw in Rijssen was er gelijk een klik. Het was het begin van een langdurig huwelijk, want dinsdag vierde het echtpaar Klaassen-De Wilde hun diamanten jubileum.