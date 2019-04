Ongeluk met twee auto’s op A1 tussen Holten en Bathmen

Enquête Hellen­doorn: winkels moeten veel vaker open op zondag

7:25 NIJVERDAL - Winkeliers in de gemeente Hellendoorn moeten zelf kunnen bepalen of ze wel of niet op zondag open gaan. Dat vindt 58 procent van de 3335 inwoners, die reageerden op een gemeentelijke enquête over de koopzondag.