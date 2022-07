Ongeluk tussen 2 auto’s op A1 bij Holten: twee rijstroken dicht

MET VIDEO ‘Heldin’ Kimberley voert bonte Pride Event in Nijverdal aan: ‘Hier wordt vanavond historie geschreven’

NIJVERDAL - Een bonte stoet met zo’n honderd deelnemers liep woensdagavond dansend, zingend en feestend van Buitencentrum de Sallandse Heuvelrug de Grotestraat in. Het eerste Pride Event in Nijverdal was daarmee een feit. Te danken aan de reactie van Kimberley Kooi (20) op de oproep van 3FM-radiopresentator Timur Perlin.

13 juli