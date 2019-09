Ongelukken rond avondspits blokkeren A1 bij Deventer

3,5 jaar cel geëist tegen handelaar in illegaal vuurwerk uit Enter

24 september ZWOLLE/ENTER - Zeker 2000 kilo zwaar professioneel vuurwerk lag eind 2016 in loodsen in Zwolle en Zwartsluis, in een verlaten vrachtwagen in Olst en is geleverd aan klanten in onder meer Goor en Almelo. Een van de hoofdverdachten in deze omvangrijke vuurwerkzaak, een 28-jarige man uit Enter, hoorde dinsdag 3,5 jaar cel tegen zich eisen.