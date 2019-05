Ongelukken zorgen voor lange files op A1 en A35

Dauwpop in Hellen­doorn is al heel milieube­wust bezig

10:05 HELLENDOORN - Toiletten die met grondwater worden gespoeld, vervuild water dat apart wordt opgeslagen en afgevoerd en vanaf dit jaar ook speciale punten waar je gebruikte drinkbekers kunt inleveren; Dauwpop in Hellendoorn is al heel milieubewust bezig. Maar dit is nog maar het begin. Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn en organisatiebureau Ev’Hands gaan de komende vijf jaar nauw met elkaar samenwerken aan de verdere verduurzaming van Dauwpop.