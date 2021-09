Ongeval met Spaanse paardentrailer op A1 bij Holten

Video ‘Rooms-rooie orkest’ huldigt 5 jubilaris­sen die 60 jaar lid zijn en nog steeds spelen: ‘Wij zijn de krasse knarren van KSW’

17 september NIJVERDAL - Zij zijn 70 jaar of ouder, maar bespelen nog steeds vol enthousiasme een blaasinstrument in het harmonieorkest van KSW. Een leven zonder die Nijverdalse muziekvereniging kunnen Theo Kuipers, Gerrit Wermink, Herman Kuipers, Jan Middelkamp en André Wijnen zich niet voorstellen. Want KSW zit in hun dna.