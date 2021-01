‘Ongevoelige’ Janna (70) uit Rijssen die Ey-Linn (5) doodreed krijgt taakstraf

Twentse bruidsmode­ver­koop­ster maakt nu mondkapjes van kant: ‘Dit beter dan zo’n lelijk ding voor je mond’

19 januari NIJVERDAL - Bruidsboutique Josephine by Brenda bestaat tien jaar. Veel reden voor een feestje is er niet, want omzet draait eigenaar Brenda Hoppen niet in coronatijd. Toch zit de Nijverdalse onderneemster beslist niet stil.