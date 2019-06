Ontevredenheid overheerst na bezuinigingsdebat in Nijverdal

Wijkschouw Groot Lochter: ergernis over drugspand Verdis­traat in Nijverdal

15 juni NIJVERDAL - Het dealen van drugs in een bejaardenwoning aan de Verdistraat en de overlast die de gebruikers veroorzaken is bewoners van Groot Lochter een doorn in het oog. Dat bleek deze week tijdens de jaarlijkse wijkschouw.