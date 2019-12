Onthulling gedenkmonument overleden kinderen in Nijverdal ‘ontroerend’

Op het moment dat de officiële plechtigheid begon, brak de zon zondagmiddag even door. „Het was de hele dag stormachtig weer en ik was bang voor een verregende bijeenkomst, maar op het goede moment werd het mooi droog en licht. Ik denk dat we hulp van boven hebben gekregen”, zegt Bernd Twiest. Hij en zijn vrouw Jolande Brummelhuis namen het voortouw voor de oprichting van een herinneringsplek voor overleden kinderen. Zelf verloren zij in 2015 dochter Hylke vlak na de geboorte. Het echtpaar kan hun dochtertje bezoeken want zij heeft een graf op de begraafplaats aan de Meester Ponsteenlaan in Nijverdal. Maar omdat veel mensen die vroeger een kindje zijn verloren dat niet hebben, wilden zij iets doen.