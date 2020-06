Ook in Holten wordt lustig geproost: ‘Eigenlijk hadden we er nog vuurwerk bij moeten hebben’

Het is kwart voor twaalf wanneer afzetlinten rondom de terrassen in Holten worden weggehaald. Een moment waarop het horecapersoneel én trouwe stamgasten hebben gewacht. Niet voor niets is de stemming buitengewoon uitgelaten. „Eigenlijk hadden we er nog vuurwerk bij moeten hebben”, reageert Marty Kiers van Grand Café Tastoe. Zijn grote glimlach spreekt boekdelen. Net als die van horecaondernemer Jos Kamphuis van ’t Klavier dat om de hoek van de Smidsbelt ligt. „Het is een prachtige dag waar we allemaal op hebben gewacht. Ons café zit vandaag vol met stamgasten.”