Op BikePark in Holten leer je veilig door de lucht vliegen op een mountainbike: ‘Op Spelen liet Van der Poel zien hoe het niet moet’

Sinds de dood van haar man geeft Janet (54) leiding aan zijn bouwbe­drijf in Holten: ‘Verbaas mezelf’

Na het overlijden van haar man Henk, nam Janet Pinkert (54) het bouwbedrijf van hem over. Nu negen jaar later met de bouwvak blikt ze terug op de roerige periode als vrouw in de bouw. Ze weet het zeker: „Hij is trots op mij.”

30 juli