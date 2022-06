Op deze stiekeme seksplek in Twente gebeurt ‘alles wat God verboden heeft’

Vrouw met traumaheli­kop­ter overge­bracht naar het ziekenhuis na val met fiets

WIERDEN - Een vrouw is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt nadat ze met haar fiets ten val kwam op de West Kluinveenweg in Wierden. Het slachtoffer is eerst per ambulance overgebracht naar een rendez-vous punt op de A35 bij Almelo-Zuid en vanaf daar is ze per traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

15 juni