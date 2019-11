Op het randje van de dood: Henk Lenderink uit Nijverdal kampt met legionella

Henk Lenderink ziet bleekjes en is sterk vermagerd. De 68-jarige Nijverdaller verloor dan ook zo’n tien kilo sinds hij begin oktober vanwege een legionellabesmetting in het ziekenhuis belandde. Geveld door wat in de volksmond ook wel veteranenziekte wordt genoemd, lag hij bijna drie weken op de intensive care in het ZGT Almelo en de Isala Klinieken in Zwolle, vechtend voor zijn leven. Inmiddels revalideert hij in een Zwols revalidatiecentrum. „Ik ben langs het randje van de afgrond gegaan.”