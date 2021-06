Op Lookerland in Holten is iedere camper gelijk: ‘Nieuw of luxe? Je moet je vooral niet verwaand gaan voelen’

VIDEO Kinderboer­de­rij in Nijverdal: Nu nog een rommeltje, maar straks ‘een paradijsje in wording’

18 juni NIJVERDAL - Goed nieuws voor iedereen, die zich de afgelopen jaren mateloos heeft gestoord aan de rommelige aanblik op het terrein van de kinderboerderij aan de Derde Kampsweg. Langzaam maar zeker komt hier enige orde in de chaos. „Het is een paradijsje in wording.”