Op zoek naar de tijgermug in Nijverdal, de grootste broedplaats van Nederland: ‘Mijn vrouw is door zo'n beest gestoken’

Van alle plekken in Nederland zijn in een Nijverdalse woonwijk de meeste tijgermuggen gevonden. Opmerkelijk, want officieel komt het beestje hier helemaal niet voor. Het platform Stop Invasieve Exoten sloeg daarom direct alarm, uit vrees dat de beruchte mug zich hier definitief zal vestigen. Want ondanks dat hij klein is, staat hij vooral bekend om het overbrengen van exotische ziektes, zoals knokkelkoorts (dengue) en chikungunya. Hoe kijkt men in Nijverdal aan tegen deze nieuwe ‘inwoner'?