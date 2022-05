Open Banendag Nijverdal geeft kijkje in keuken van bedrijven: ‘Veel jongeren kennen ons niet’

NIJVERDAL - Wat maken ze eigenlijk in dat bedrijf? Veel mensen vragen het zich af bij gebouwen waar ze elke dag langs rijden. Zaterdag was de kans om bij een tiental van die bedrijven op industrieterrein ‘t Lochter in Nijverdal, binnen een kijkje te nemen.

Bekendheid, daar draaide deze Open Banendag om. Een van de deelnemers was EuroMouldings. Een naam waaraan je niet af kunt leiden wat ze nou precies maken. De bezoekers aan het bedrijf hoefden echter niet eens naar binnen om het product in ogenschouw te nemen: Plastic flessen. Op verschillende statafels op het voorterrein stonden goudkleurige plastic flessen die als bloemenvaas dienst deden. Binnen was een draaiende fabriek zien, want EuroMouldings draait dag en nacht door om plastic verpakkingen te maken.

Personeel

Directeur Tina Zwoferink was de hele zaterdag bezig om mensen te woord te staan en rond te leiden door het bedrijf. Op een rustig plekje op kantoor legt ze desgevraagd uit hoe moeilijk het is om de juiste mensen te vinden. „We doen er van alles aan. Het lukt nog wel, maar het is wel erg moeilijk. We werken nu samen met Eurol, EuroMouldings, 12Build, Solarlux, Sepawand, Niverplast, Van Keulen Interieurbouw en Eastbridge aan meer bekendheid. Met hulp van het Almelose bureau WIMM.”

De noodzaak om samen actie te ondernemen is groot: „Veel jongeren kennen geen bedrijven. Ze komen niet bij bedrijven over de vloer, ze weten niet wat er gebeurt. Daarom willen we ze naar binnen halen. Deze week was de Techniekdag voor groep 8 van de basisscholen. Dan merk je dat ook ouders vaak niet weten wat bedrijven doen. De vraag is, hoe zorg je dat jongeren naar Nijverdal komen om er te werken. Daar is deze dag voor.”

EuroMouldings doet veel om mensen te trekken. „We hebben borden langs voetbalvelden, we doen mee aan de Techniekdag, we verspreiden flyers, adverteren op city-displays. Met zo’n dag als vandaag hopen we de bekendheid nog wat groter te maken. Zodat jongeren of anderen die een baan zoeken, ons op het netvlies hebben als ze een keuze moeten maken.”

Het bedrijf maakt plastic verpakkingen. Ze verwerken uitsluitend de plasticsoort hdpe dat in korrelvorm wordt aangeleverd. Ze worden omgevormd tot flessen in verschillende soorten en maten en verkocht aan bedrijven in een straal van 500 kilometer om Nijverdal. De afnemers, zoals olieleverancier Eurol bijvoorbeeld, verpakken er spullen in en sturen ze hele wereld over. Jaarlijks rollen er bij Euromouldings 75 miljoen stuks van de band.

Er werken zo’n 180 mensen bij het bedrijf, waarvan een stuk of dertig als oproepkracht. Zwoverink: „Het gaat om inpakkers, operators, en mensen voor de technische dienst en logistiek. Vooral inpakkers zijn moeilijk te krijgen.”

Van Keulen

Ook interieurbouwer van Keulen kan nieuwe mensen goed gebruiken. Het bedrijf maakt inrichtingen voor winkels, supermarkten, scholen, musea, bibliotheken en nog veel meer. Het is een enorm bedrijf. Zaterdag was een deel van de straat afgezet om ruimte te bieden aan kraampjes en zelfs een zweefmolen voor de kinderen. Paul van Keulen, algemeen directeur, laat trots zijn bedrijf zien. Een moderne fabriek, waarin veel is geautomatiseerd.

Groot

De schaalgrote waarop kasten en interieurdelen worden gemaakt, is verbijsterend. Van Keulen: „Momenteel zijn er zeker tien vacatures. Vooral de technische mensen zoals meubelmakers kunnen we goed gebruiken. Er is een grote vraag naar onze producten en we werken met onze vijfhonderd mensen op meerdere vestigingen om de opdrachten op tijd af te krijgen. We hebben een geweldig bedrijf en hopen dat meer bekendheid ook leidt tot meer personeel. We kunnen ze goed gebruiken.”

Fred Mak, voorzitter van het Parkmanagement van ‘t Lochter en directeur van Sepawand sprak van een geslaagde dag voor de Nijverdalse bedrijven. Hij kreeg bij zijn bedrijf zaterdag zelfs nog een groep Oekraïners op bezoek die informeerden naar werk. Mak: „Het is mooi dat de interesse er is. We kijken samen met de gemeente hoe we hier meer verder gaan.”