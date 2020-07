Oplossing stikstofprobleem: verbreding N35 tussen Wierden en Nijverdal dichterbij

VIDEO Reggewin­kel op Mölke als spring­plank om de schatten van Notter en Zuna te ontdekken: ‘Het gevoel van alles mag, niets moet’

12:04 ZUNA - In de Wierdense buurtschappen Notter en Zuna bevinden zich nog allerlei verborgen schatten, die erop wachten ontdekt te worden. Bert van de Maat, eigenaar van vakantiepark & partycentrum Mölke in Zuna, wil de toeristen graag helpen in hun zoektocht naar deze toeristische parels. Te beginnen met gerechten uit de eigen streek, te koop in de Reggewinkel.