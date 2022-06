Opnieuw ging het helemaal mis: Provincie doet onderzoek naar gevaarlijk kruispunt op N350 bij Rijssen

„Het is een drukke weg,” weet Cees Proos, secretaris van de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland in Rijssen-Holten. Net als de Keizersdijk en de Leiding wordt de Zanddijk gebruikt als een sluiproute richting Rijssen-Zuid. Zo hoef je niet de Holterstraatweg af te rijden, en niet via de rotonde de stad in. De afslag van de provinciale weg N350 naar gemeentelijk asfalt zorgt geregeld voor ongelukken.