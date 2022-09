Opnieuw grootschalig herstel van veenputten op het Wierdense Veld: ‘Laatste fase ingegaan’

WIERDEN/NIJVERDAL - Rijplaten tot zover het oog reikt. Zware vrachtwagens die af en aan rijden uit het Wierdense Veld. De laatste ronde van herstelwerkzaamheden in het gebied is ingegaan. Aan het einde van het jaar zijn alle lekke veenputten in het Wierdense Veld gedicht en hersteld.

Wie over de Veenweg en de Spikkenplasweg aan de Nijverdalse kant van het Wierdense Veld reed, heeft ze vast wel gezien. Paden die voorheen niet bestonden of lange tijd afgesloten waren met hekken. Paden die rechtstreeks het Natura 2000-gebied in lopen, gemarkeerd met rijplaten, zodat vrachtwagens met zwaar materieel probleemloos het terrein op kunnen.

„De laatste herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd”, bevestigt projectmanager Niels Bronsgeest, die de operatie voor Landschap Overijssel overziet.

Nat, natter, natst

Wat die werkzaamheden ook al weer inhouden? Die hebben alles te maken met het veen in het Wierdense Veld. Doel van de Natura2000-status van het gebied is de terugkeer van hoogveen.

En dat veen kan alleen goed aangroeien als de grond voldoende vochtig is. Door ontginning, turfwinning en verdroging door hete zomers nam de nattigheid jarenlang af. Daarom wordt nu geprobeerd om regenwater zoveel mogelijk vast te houden in het gebied.

Lek

Dat lukt niet altijd en één van de oorzaken is dat meerdere veenputten in het Wierdense Veld lek waren. „De dieper gelegen putten houden dan niet genoeg water vast”, zei Bronsgeest vorig jaar, toen de herstelwerkzaamheden begonnen. „De bodem laat regenwater door en dat sijpelt weg naar het grondwater. Dat is slecht voor de veenmossen. Die drogen uit.”

Om dat te voorkomen worden lekke putten afgegraven en afgedicht met waterdichte leem. Het afgegraven veen komt er daarna weer bovenop, zodat het kan aangroeien.

Kijkje nemen?

De putten liggen niet altijd langs de paden in het gebied. Daarom zijn tijdelijke wegen aangelegd. Landschap Overijssel zei eerder al dat die paden niet bedoeld zijn voor recreatie. „Als we klaar zijn, sluiten we die paden af, zodat ze weer dicht kunnen groeien.”