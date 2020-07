Opnieuw raak op A1: gewonde bij kop-staartbotsing bij Rijssen

RIJSSEN/ HOLTEN - Ter hoogte van Rijssen is zaterdagmiddag een kop-staartbotsing geweest. De rechterrijstrook is tijdelijk afgelopen vanuit Enter richting Holten. Eén bestuurder is door het ambulancepersoneel uit de auto gehaald en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.