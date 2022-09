Oproep op zelfmoordpreventiedag: praat met elkaar. ‘Had Koen dat ook maar gedaan’

Sint Jan de Doperkerk in Wierden flink beschadigd door inbraak; parochia­nen geschokt

WIERDEN - Bert Evers, voorzitter van het parochiebestuur, tast volledig in het duister over de inbraak in de Sint Jan de Doperkerk in Wierden. In de kerk valt weinig te halen, maar toch werd er van vrijdag op zaterdag ingebroken. „Ze hebben verschillende binnendeuren ingetrapt. Je begrijpt niet wat die mensen bezielt.”

