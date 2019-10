Oud-burgemeester Bernard Kobes uit Enter maakt als voetbalverslaggever furore in Spakenburg

Bernard Kobes groeide op in Vriezenveen. Hij voetbalde bij DETO en schreef voor het clubblad. De toenmalige regionale krant Dagblad van het Oosten vroeg het bestuur in de jaren 60 wie verslagen van het eerste elftal kon aanleveren. Dat moest Bernard maar doen, die wist wel raad met de pen. Snel was hij correspondent voor de sportredactie van ‘den Almeloschen’, zoals de krant in de volksmond heette. Voor 4 cent per regel.