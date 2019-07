Oud-Hellendoornse Mariska zeilt de wereld rond met haar gezin: ‘Genieten meer van moment’

Het gezin is 'nog maar' een jaar onderweg maar in die tijd is het leven van Mariska, Tjaart en de kinderen drastisch veranderd. „We leven langzamer, genieten meer van het moment, zien de wereld en alle mensen die we tegenkomen door de ogen van onze kinderen. We hebben echt tijd om samen met hen kennis te maken met de verrassende, prachtige wereld om ons heen”, laat Mariska vanuit Bonaire weten.