Ouders verdacht van kindermishandeling in Rijssen: ‘We zijn geen beesten’

met video Schrik zit er goed in bij afvalbreng­punt Nijverdal na val vrouw in laadkuil: ‘Ze kon er niet op eigen kracht uit’

NIJVERDAL - Het afvalbrengpunt aan de Fuutweg in Nijverdal ligt er verlaten bij. De hekken zitten dicht. De mannen zitten binnen. Aan de koffie en koek. Om even bij te komen van de schrik. Je ziet niet elke dag een bezoeker bijna 3 meter naar beneden vallen in de laadkuil. „Voor zover ik weet is zoiets nooit eerder gebeurd.”

3 november