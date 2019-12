Overleden Ben Wevers uit Rijssen kwam mishandeling nooit te boven

Zestig jaar getrouwde Dirkje uit Enter wilde eerst helemaal geen verkering: ‘Had vier vriendin­nen!’

17 december ENTER - Ze ontmoetten elkaar op Koninginnedag, maar Dirkje Burgers (nu 86) Enter had helemaal geen tijd voor een vriendje. „Ik had vier vriendinnen!”. Maar Johan Pennings (88) uit Rijssen bleek uiteindelijk niet te weerstaan. Even later was het aan, deze dinsdag zijn ze zestig jaar getrouwd.