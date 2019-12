Overleden Hellendoornse wethouder Dennis (35) groot gemis voor zijn zus

In de huiskamer van Esther ten Brinke aan de Haarstraat in Rijssen staan een foto van haar en haar broers Dennis en Rutger en een foto van Dennis met één van zijn honden. „Foto’s zeggen me nu eenmaal meer dan een steen op een begraafplaats”, zegt ze. Praten over het overlijden van haar oudere broer is niet gemakkelijk, maar heeft ook iets therapeutisch voor haar. „Dennis zou nooit hebben gewild dat zijn dood ons verdere leven bepaalt, dat we met het hoofd omlaag verder zouden gaan. Dat doen we ook niet, hoe moeilijk dat soms ook is. Want ik mis hem enorm”, zegt ze.