Overleden Hollywood-icoon James Caan nam ooit legendarische filmscene op in Haarle voor A Bridge Too Far

HAARLE - De deze week overleden acteur James Caan (82) is geen onbekende in Twente en Salland. In 1976 bezocht hij onder meer Haarle en Deventer voor de opnames van de succesvolle oorlogsfilm A Bridge Too Far. Op nog geen 100 meter van de Palthetoren speelde hij in één van de bekendste scenes. „Na drie of vier dagen waren ze ook weer weg.”

De Haarlese Anke woonde als tiener vlakbij het gebied waarin delen van de film van regisseur Richard Attenborough werden opgenomen. Haar vader was daar boswachter.

„We moesten gewoon naar school, dus heel veel kregen we niet mee, al weet ik wel dat de zoon van de regisseur nog eens kwam koffiedrinken”, herinnert ze zich. „Ik kan me nog wel goed voor de geest halen dat ze daar met die jeeps rondreden op de zandweg. Wij kregen toen te horen dat we aan de kant moesten, want anders kwamen we in beeld.”

Ze herinnert zich vooral dat de filmploeg erg snel werkte. „Na drie of vier dagen waren ze ook weg.”

Eddie Dohun

A Bridge Too Far vertelt het verhaal van de desastreus verlopen operatie Market Garden, waarbij de geallieerden proberen de brug in Arnhem in handen te krijgen. Het grootste deel van de film werd echter niet in Arnhem opgenomen, maar bij de brug in Deventer, die er vergelijkbaar uitziet

In de film speelt Caan de rol van stafsergeant Eddie Dohun. In de scene op de Haarlerberg gaat hij in een legerjeep op zoek naar zijn vermiste kapitein. De shots in Haarle laten duidelijk zien waar de acteur zich op dat moment bevindt, want de Palthetoren komt meerdere keren vol in beeld.

‘Save my captain’

Dohun slaagt er uiteindelijk in om de zwaargewonde kapitein te vinden. Hij hijst hem in zijn jeep en moet een regen van Duitse kogels ontwijken, om terug te komen in het basiskamp.

Daar geven de artsen de gewonde weinig kans, maar de sergeant staat er op dat ze de kapitein proberen te redden, omdat hij hem in het vliegtuig beloofd heeft te beschermen.

The Godfather

Caan speelde in zijn leven vele rollen. Een van zijn bekendste rollen speelde hij in The Godfather. Ook dook hij op in The Shawshank Redemption en de Stephen King-verfilming Misery.