Overleden wethouder Op den Dries hield tot laatste moment vertrouwen in goede afloop

De eerste reacties op het overlijden van deze markante Hellendoornse wethouder en voorman van GroenLinks worden gekenmerkt door ongeloof en totale verslagenheid. Na het aantreffen van kankercellen in zijn hersenvocht begin maart was het voor iedereen duidelijk dat het erop of eronder was. Maar gedragen door zijn schijnbaar onverwoestbare optimisme bleef vrijwel iedereen geloven in een goede afloop. Misschien wel tegen beter weten in...