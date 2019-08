Paard slaat op hol in Holten: twee personen zwaargewond

‘Broer Rasta doet zijn best’, denkt gedupeerde Roy uit Nijverdal

30 augustus Roy Scholten heeft er weer een beetje vertrouwen in. De Nijverdaller is vrijdagmorgen op bezoek geweest bij Dream or Donate-oprichter Robert-Jan Mastenbroek. “Ik geloof wel dat hij zijn uiterste best doet om mij mijn geld terug te bezorgen”, denkt Scholten.