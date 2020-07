Paarden en Ponymarkt Enter al bezig met 2021: ‘Tienduizenden bezoekers kan nu echt niet’

Made in Twente Dankzij Eastbridge uit Nijverdal lenen biebboeken zichzelf uit: ‘Trots dat we uit het Oosten komen’

21 juli In 2008 richtten Ben Nieuwe Weme (van NieuweWeme Technisch Montages uit Oldenzaal) en Rob Barentsen een nieuw bedrijf in RFID-technologie op. De afkorting RFID staat voor radiofrequency identification, de chips waarmee bijvoorbeeld producten in winkels worden beveiligd. Barentsen: „Dat was een mooie oplossing om allerlei processen te automatiseren. Maar vanwege de crisis zeiden de meeste bedrijven: ‘Hartstikke leuk, maar dat doen we pas weer als we geld hebben’. Dus aanvankelijk leek het geen succes te worden.”