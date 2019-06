Paarden rijden publiek in bij menmarathon Hellendoorn: 3 gewonden

UpdateHELLENDOORN - Bij de menmarathon aan de Pastoor Rientjesstraat in Hellendoorn zijn zondagochtend twee paarden met menwagen op hol geslagen. De twee paarden zijn dwars door het hek gerend, het publiek in. Hierbij zijn 3 gewonden gevallen. Het evenement ligt in ieder geval tot 14.00 uur stil.

De persoon in de menwagen is uit het karretje gevallen, hij raakte niet gewond. Twee personen uit het publiek zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Eén persoon kon ter plekke worden behandeld.

De paarden zijn ter plekke behandeld door de dierenarts. De wedstrijd ligt momenteel stil. Anneke Raven, de burgemeester van gemeente Hellendoorn, is aanwezig. Er wordt momenteel overlegd of het verantwoord is om het evenement door te laten gaan.

Volledig scherm Bij deze hindernis ging het zondagochtend mis in Hellendoorn. © Kelly Adams

Menmartathon

Bij de Hellendoornse menvereniging Helderse Voerluu is op zaterdag 8 juni en zondag 9 juni een grote menmarathon op het terrein bij hippisch centrum ‘t Oale Spoor aan de Pastoor Rientjesstraat. Meer dan honderd menners nemen deel aan deze samengestelde wedstrijd voor paarden en pony’s en komen uit in het enkel-, dubbel- en langspan (tandem of vierspan).