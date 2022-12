Paasvuren, stikstof en rekenen voor de natuur, hoe gaat dat?

Het mooiste aquarium van Nederland staat bij Edwin in Rijssen: ‘Kan er zo een uur naar staren’

RIJSSEN - Edwin Kreijkes (48) is de kunstenaar. Zijn aquarium het meesterwerk. Uren kan hij er mee bezig zijn. Zuiveren, vervangen, verschonen, voeren en met de plantjes in de weer. Daar is hij bizar goed in. Goed genoeg voor het Nederlands kampioenschap. Maar hoe laat hij nou zien dat hij de allerbeste aquariumhouder is? „Ik werk het liefst op gevoel.”

