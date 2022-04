Paasvuur: een controversiële traditie, waarvan het afwachten is uit welke hoek dit jaar de wind waait

Het is niet te droog, zoals in 2019, en de coronajaren 2020 en 2021 liggen achter ons. Paasboakebouwers gingen de afgelopen weken voor het eerst in drie jaren weer enthousiast aan de slag. Dit weekend brandt het vuur volop, op tientallen plekken in Twente en de Achterhoek. En dat kan elders in den lande zomaar tot boze reacties leiden.