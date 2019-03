Paasvuur Haarle slaat jaartje over: in 2020 nieuw concept

Zoon uit Nijverdal trekt - voorlopig - aan langste eind in ruzie met moeder om oude Ford

26 maart NIJVERDAL/ALMELO - Mike Nijhoff kan - voorlopig - blijven rijden in de oude Ford type 598 die nog van z'n vader is geweest. Dat is het gevolg van een uitspraak in kort geding van de Rechtbank Overijssel.