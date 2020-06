Paniek in Holten: brandende auto rijdt naar tankstation langs A1

De medewerkers van het benzinestation zagen het rokende vehikel kort na de klok van half acht tot hun afgrijzen in de richting van het tankstation rijden. De bestuurster was in paniek en koos voor de afslag richting het tankstation, waar de alarmbellen meteen afgingen.

Geen gevaar

Er is geen gevaar voor de omgeving of het tankstation geweest, aldus Wendy Franke, woordvoerder van de brandweer in Twente. ,,Het was een relatief kleine brand en er is kordaat opgetreden door het pomppersoneel. De auto stond vlak bij een dieselpomp, maar de was direct uitgeschakeld.‘’