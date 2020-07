Papa’s vlechten haren van dochters op vakantie in Holten en krijgen bier als beloning

Rijs­sen-Hol­ten wil meer weten over hardcore­feest­je in loods

17:10 RIJSSEN - De gemeente Rijssen-Holten wil meer weten over een privéfeestje, afgelopen zaterdag in een loods in Rijssen. Hardcore-dj Partyraiser draaide daar voor circa 45 mensen. De gemeente kwam daar achter door een artikel in De Volkskrant. Volgens die krant was er vooraf bij de deur een gezondheidscheck, maar nam verder niemand het al te nauw met de (corona)regels.