Personeel De Waerdenborch dreigt met actie vanwege conflict rond rector

VVD Hellen­doorn kritisch over onderne­mers-enquête over 't Lochter

13 mei NIJVERDAL - De VVD Hellendoorn is blij met de uitkomsten van een onderzoek dat zo'n 80 procent van de ondernemers op industrieterrein 't Lochter tevreden is over het ondernemersklimaat in deze gemeente. Maar in een brief aan het Hellendoornse college schrijven de liberalen dat er ‘helaas niet alleen maar goed nieuws over deze enquête is’. De VVD is namelijk door diverse ondernemers op ’t Lochter benaderd met de vraag wanneer ze de enquête mogen invullen.