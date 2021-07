Persoon gewond bij bedrijfsongeval in Rijssen

Reggewijs: Nieuwe openbare Dalton­school in Nijverdal-Zuid officieel geopend

5 juli NIJVERDAL - Reggewijs is de naam van de nieuwe openbare Daltonschool aan de P.C. Stamstraat in Nijverdal, die is ontstaan uit de fusie van ’t Heem en De Peppel. Vrijdag was de officiële opening en maakten de kinderen kennis met hun nieuwe klasgenootjes en juffen.