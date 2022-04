Persoon gewond na val van paard in Rijssen, traumahelikopter opgeroepen maar geannuleerd

Een traumahelikopter, die ook was opgeroepen, werd al snel geannuleerd. Het slachtoffer is uiteindelijk voor controle in één van de ambulances naar een ziekenhuis gebracht, zo laat TCN Sporthorses weten.



Het ongeluk ontstond doordat het paard uitgleed en de vrouw, van wie het paard was, eraf viel. Het leek er in eerste instantie op dat de vrouw onder het paard was gekomen, maar dat was niet het geval. Volgens TCN gaat het goed met de vrouw en is ze aanspreekbaar. Het paard bleef ongedeerd.