Persoon overleden bij eenzijdig ongeval in Nijverdal, Wierdensestraat afgesloten

Onderzoek naar kapotte pomp: Fontein in Blokken­park in Nijverdal spuit voorlopig nog geen water

19 november NIJVERDAL - Het duurt waarschijnlijk nog wel tot begin 2021 voordat de fontein in de grote vijver in het Blokkenpark weer water gaat spuiten. De pomp is kapot en wordt nu onderzocht door een gespecialiseerd bedrijf in het westen van het land.