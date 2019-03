Plaatselijk Belang Haarle krijgt nul op rekest van provincie

Plaatselijk Belang Haarle maakt zich grote zorgen over de verkeersveiligheid op de steeds drukker wordende N35. In een brandbrief aan gedeputeerde Bert Boerman eiste het PB-bestuur maatregelen, zodat kinderen uit Haarle-Noord deze rijksweg veilig kunnen oversteken op weg van en naar school en de sportclub. Deze oproep wordt gesteund door de drie Hellendoornse oppositiepartijen.

Uit het schriftelijke antwoord namens de gedeputeerde blijkt dat ‘Zwolle’ (nog) niet in actie komt. De provincie en gemeente Hellendoorn onderzoeken dit jaar hoe de verkeersveiligheid en doorstroming op de N35 tussen Nijverdal en Mariënheem kan worden verbeterd, maar de uitkomsten daarvan worden zeker niet voor de zomer verwacht. Daarbij blijft het volstrekt onduidelijk wanneer eventuele maatregelen worden uitgevoerd. De provincie adviseert de briefschrijvers hun zorgen toch vooral met wegbeheerder Rijkswaterstaat te bespreken.

Plaatselijk Belang reageert teleurgesteld op de afwijzende reactie uit Zwolle, temeer omdat de toegezegde maatregelen voor de gevaarlijke kruisingen bij Haarle hierdoor opnieuw op de lange baan worden geschoven. De Haarlenaren vinden dat ze nu lang genoeg aan het lijntje zijn gehouden. Het steekt hen bovendien dat de provincie recent wel ruim een kwart miljoen euro heeft toegekend voor het aanpassen van een kruising in het centrum van Nijverdal, die in hun ogen ‘veel minder gevaarlijk’ is.