Plaatselijk Belang Hulsen lijkt gered van ondergang: Drie nieuwe bestuursleden gevonden, ‘maar we zijn er nog niet’

HULSEN - Het voortbestaan van Plaatselijk Belang Hulsen lijkt te zijn verzekerd, nu zich donderdag tijdens de ingelaste ledenvergadering in dorpshuis Sion drie belangstellenden hebben gemeld voor een toekomstige bestuursfunctie. „Dat is een belangrijke eerste stap, mar we zijn er nog niet”, zegt waarnemend-voorzitter Jan Braakman.

Vier van de zeven bestuursleden, die zich jarenlang met hart en ziel voor Plaatselijk Belang hebben ingezet, zijn in september niet opnieuw herkiesbaar. Ze vinden dat niet steeds dezelfde personen deze verantwoordelijkheid kunnen blijven dragen en stoppen definitief. Diverse pogingen om nieuwe bestuursleden te vinden liepen in het verleden op niets uit. Braakman waarschuwde daarom dinsdag in deze krant dat het voortbestaan van ‘de stem van Hulsen’ aan een zijden draadje hing. Volgens hem was het nu of nooit.

Die noodkreet had het gewenste effect, want donderdagavond bleek dat menige Hulsenaar het ‘doodzonde’ zou vinden als Plaatselijk Belang moest worden opgeheven. „Drie mannen hebben zich uiteindelijk gemeld en zijn bereid tot de zomervakantie met ons bestuur mee te draaien om goed te worden ingewerkt. Dan kunnen we het stokje in september aan hen overdragen, Ruud ten Dam is de beoogde nieuwe voorzitter”, vertelt Braakman.

Quote Van een uitzichtlo­ze situatie is geen sprake meer, er is weer enig perspec­tief voor Plaatse­lijk Belang Hulsen Jan Braakman, waarnemend-voorzitter Plaatselijk Belang Hulsen

Toch reageert de waarnemend preses nog wat voorzichtig. „Ik ben natuurlijk blij en opgelucht over het resultaat, maar het is nog maar een eerste stap. We zijn er nog niet, we hebben nog een breder draagvalk nodig. Temeer daar de overgebleven bestuursleden hebben aangegeven dat ze maximaal nog een termijn van drie jaar blijven zitten. Maar van een uitzichtloze situatie is geen sprake meer, er is weer enig perspectief voor Plaatselijk Belang Hulsen.“

Renovatieplannen

Tijdens dezelfde avond werden de leden van Plaatselijk Belang ook bijgepraat over de oprichting van de nieuwe beheercommissie voor dorpshuis Sion en de aangrenzende voetbalkantine van Hulzense Boys. Deze commissie neemt het beheer van het dorpshuis over van Plaatselijk Belang. Het bestuur heeft 50 mille beschikbaar gesteld voor de renovatie van het hele gebouw, de voetbalclub heeft hiervoor in 2019 reeds 25 mille in het vooruitzicht gesteld. Dat geld wordt met name gebruikt voor nieuw meubilair en vervanging van vloeren en plafonds. Het is volgens Braakman de bedoeling dat alle werkzaamheden zoveel mogelijk door vrijwilligers van Hulzense Boys worden uitgevoerd.