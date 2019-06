Plan voor groot zonnepark Holten langs de A1

Duurzaam

Volgens het beleid voor grondgebonden zonnepanelen moet een extra inspanning worden geleverd. In dit geval wordt die gevonden in de mogelijkheid om als inwoner hier duurzame energie af te nemen of te investeren in duurzame energie. Maar ook het betrekken van lokale ondernemers en de investering in landschappelijke inpassing zijn gewenst. Bovendien is een zonnepark omkeerbaar; de oorspronkelijke bestemming (agrarisch) kan na 15 tot 25 jaar makkelijk in ere worden hersteld.